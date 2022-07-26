أخبار ريال مدريد: بلد الوليد يريد ماريانو .. وغموض مستقبل أودريوزولا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 26 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022:

أكد الصحفي الإسباني رامون ألفاريز أن نادي بلد الوليد يرغب في التعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير، فإن بلد الوليد يرى أن ماريانو سيكون مناسبًا لخطط النادي في الموسم المقبل، خاصة وأنه خرج من خطط ريال مدريد.

ويعاني ماريانو منذ عودته إلى ريال مدريد قادمًا من ليون الفرنسي في 2018، حيث سجل 11 هدفًا فقط على مدار أربعة مواسم.

موقع "Team Talk" الإنجليزي كشف أن نادي ليدز يونايتد قد يتحرك للتعاقد مع ميجيل جوتيريز ظهير ريال مدريد.

ويبحث ريال مدريد عن التخلص من جوتيريز خلال الموسم المقبل، من أجل منحه فرصة للعب بشكل مستمر، وقد يقبل الحصول على ثمانية ملايين يورو مقابل بيعه.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يفكر في التحرك للتعاقد مع السلوفيني بنجامين سيسكو مهاجم نادي سالزبورج النمساوي.

الصحيفة أكدت أن ريال مدريد سيبحث في الخيارات الهجومية الجديدة، لكن في حالة خروج بورخا مايورال وماريانو دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد معجب بقدرات سيسكو، صاحب التسعة عشر عامًا، ومن الممكن إقناع سالزبورج بالتخلي عنه مقابل 20 مليون يورو فقط.

صحيفة "fichajes" الإسبانية كشفت عن وجود حالة من الغموض تحيط بمستقبل الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا مع ريال مدريد.

وبعد أن قضى الموسم الماضي معارًا في صفوف فيورنتينا الإيطالي، عاد أودريوزولا إلى ريال مدريد على أمل المنافسة لدخول تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي.

عقد أودريوزولا مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2024، ولذلك هناك إمكانية لإعارته من جديد، خاصة في ظل اكتمال الخط الخلفي للنادي الملكي.

ومع تواجد داني كارباخال ولوكاس فاسكيز وناتشو، فإن أودريوزولا قد لا يجد أي فرصة للمشاركة مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل.