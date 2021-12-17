أخبار ريال مدريد: يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع روديجر وكورونا طوق نجاة هازارد

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021:

مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع روديجر

فيروس كورونا الأمل الأخير لهازارد في ريال مدريد

ريال مدريد يدرس التعاقد مع كومان

باريس سان جيرمان يتمسك ببقاء مبابي

مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع روديجر

كشفت تقارير صحفية، عن دخول مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد المدافع الألماني مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الشياطين الحمر دخلوا في منافسة مع ريال مدريد وبايرن ميونخ للتعاقد مع اللاعب.

فيروس كورونا الأمل الأخير لهازارد في ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الحالية، قد تكون الأمل الأخير بالنسبة لإيدن هازارد مع ريال مدريد، الذي يعاني من نقص عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات المختلفة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن تلك الظروف قد تفتح الباب لهازاراد من أجل المشاركة في مباراة قادش القادمة مساء الأحد في ظل توفر فقط 13 لاعباً لأنشيلوتي.

ريال مدريد يدرس التعاقد مع كومان

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ريال مدريد يدرس التعاقد، مع أحد نجوم بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع "Fichajes" فإن ريال مدريد يتابع وضع كومان مع الفريق البافاري، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2023، والمفاوضات بين الطرفين متعثرة، وستعمل إدارة الميرينجي على التعاقد مع الجناح الفرنسي.

باريس سان جيرمان يتمسك ببقاء مبابي

شدد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن فريقه متمسك ببقاء كيليان مبابي لاعب الفريق، واستمراره داخل حديقة الأمراء، بالرغم من الأنباء التي تشير إلى أنه لن يجدد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي وسيرحل بالمجان إلى ريال مدريد.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "مبابي لاعب رائع، إنه مختلف عن اللاعبين الآخرين، الجميع يعرف ما نريده معه، سنرى في المستقبل ماذا سيحدث".