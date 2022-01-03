أخبار ريال مدريد: إيسكو معروض على توتنهام .. وسباق على مدافع بايرن

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 3 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 3 يناير 2022:

صحيفة "صنداي بيبول" الإنجليزية كشفت أن ريال مدريد يفكر في عرض لاعبه إيسكو على نادي توتنهام الإنجليزي في الأيام القليلة القادمة.

ويرغب ريال مدريد في التخلص من إيسكو في يناير الجاري، خاصة وأن عقده مع النادي الملكي ينتهي في نهاية الموسم، ولا توجد نية لتجديده.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت عن إعجاب ريال مدريد بقدرات البرتغالي فلورنتينو لويز لاعب نادي خيتافي.

لويز يلعب في إسبانيا على سبيل الإعارة من بنفيكا، وقد يدخل خطط ريال مدريد في سوق الانتقالات مستقبلًا.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ الألماني.

زوله دخل بالفعل الفترة الحرة للتفاوض في يناير الجاري، خاصة وأن عقده مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويتنافس ريال مدريد مع برشلونة وتشيلسي وليفربول على الظفر بخدمات المدافع الألماني الصلب.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن وست هام الإنجليزي قد دخل سباق التعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد.

ويعد ماريانو خارج خطط ريال مدريد بشكل كامل، ولا يشارك بشكل منتظم، ما يجعله من اللاعبين الذين يرغب النادي الملكي في التخلص منهم.

ومن المنتظر أن يتنافس وست هام مع إشبيلية الإسباني للحصول على خدمات ماريانو في فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الجاري.