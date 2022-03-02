أخبار ريال مدريد: إيسكو إلى إشبيلية .. وباريس يغري مبابي

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 2 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 2 مارس 2022:

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن نادي إشبيلية توصل إلى اتفاق شفهي مع إيسكو لاعب وسط ريال مدريد للانتقال إلى النادي الأندلسي في الصيف المقبل.

عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي في يونيو المقبل، ولا توجد أي مؤشرات على أن النادي الملكي يرغب في تجديد العقد.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن إيسكو منح موافقته بالفعل على الانتقال إلى إشبيلية في الصيف المقبل، والآن يعمل النادي الأندلسي على إغلاق الصفقة.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ الألماني قرر منافسة ريال مدريد للحصول على توقيع أوريليان تشواميني لاعب وسط موناكو.

تشواميني يعد واحدًا من بين أبرز لاعبي خط الوسط الشباب في أوروبا حاليًا، وريال مدريد مهتم للغاية بالحصول على خدماته.

التقرير أشار إلى أن نادي موناكو يقدر قيمة تشواميني بحوالي 80 مليون يورو، وهو ما سيجعل المفاوضات للتعاقد معه معقدة وطويلة.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم للغاية بالحصول على خدمات فيرلان مندي ظهير ريال مدريد.

الصحيفة كشفت أن باريس ليس وحده المهتم بالحصول على خدمات مندي، في ظل رغبة يوفنتوس الإيطالي بالتوقيع مع الفرنسي الدولي.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان يواصل محاولاته لتجديد عقد كيليان مبابي.

الصحيفة كشفت أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا يتضمن حصول مبابي على 100 مليون يورو كمكافأة توقيع لمحاولة إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، وارتبط بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.