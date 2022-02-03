أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم مدافع آرسنال ورغبة في استعادة لاعبه السابق

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية دون أي نشاط من إدارة الميرينجي.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 3 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 3 فبراير 2022:

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مدافع آرسنال

ريال مدريد يدرس استعادة ريجيلون من توتنهام

أسينسيو يحدد موقفه من الرحيل عن ريال مدريد ريال مدريد ينافس ليفربول على صفقة كارفاليو

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مدافع آرسنال

كشفت تقارير صحفية عن رغبة ريال مدريد، في التعاقد مع ويليام ساليبا لاعب آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط صراع مع نادي إنتر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ساليبا أصبح هدفًا لريال مدريد لتعزيز الجانب الدفاعي في الموسم المقبل، بعد المستوى الذي ظهر به أثناء إعارته في الموسم الحالي مع مارسيليا.

ريال مدريد يدرس استعادة ريجيلون من توتنهام

أفادت تقارير صحفية، عن دراسة ريال مدريد ورغبته في استعادة سيرخيو ريجيلون، لاعب الفريق السابق، ولاعب توتنهام الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن ريال مدريد يدرس استعادة اللاعب صاحب الـ 25 عامًا لتدعيم الجانب الدفاعي ومركز الظهير الأيسر في الموسم المقبل.

أسينسيو يحدد موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

استقر نجم ريال مدريد، ماركو أسينسيو، على موقفه من الرحيل أو البقاء مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته مصادر جول واضح، أسينسيو يعتزم البقاء في ريال مدريد ولن يستمع إلى أي عروض أخرى قبل عرض اللوس بلانكوس.

ريال مدريد ينافس ليفربول على صفقة كارفاليو

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول ريال مدريد، في مفاوضات مع فابيو كارفاليو، لاعب فولهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت"، فإن ليفربول واثق من حسم الصفقة لصالحه بالرغم من دخول ريال مدريد في مفاوضات لضم اللاعب.