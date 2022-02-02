أخبار ريال مدريد: ميليتاو على رادار تشيلسي واستعادة ظهير الفريق السابق

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية دون أي نشاط من إدارة الميرينجي.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022:

ميليتاو يدخل على رادار تشيلسي تمهيدًا لضمه في الصيف

مانشستر سيتي يُشعل الصراع على هالاند مع ريال مدريد

ريال مدريد يستهدف ضم لاعب رايو فاييكانو ريال مدريد يفتقد لخدمات نجم الفريق أمام بيلباو

ميليتاو يدخل على رادار تشيلسي تمهيدًا لضمه في الصيف

كشفت تقارير صحفية، عن دخول إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، على رادار تشيلسي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح تشيلسي على أعتاب خسارة ثنائي الفريق، أندرياس كريستنسن وأنطونيو روديجر بعد رغبتهما في الرحيل عن البلوز وعدم تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المدافع البرازيلي حصل على إعجاب توماس توخيل مدرب تشيلسي وطلب من إدارة ناديه محاولة التعاقد معه قريبًا.

مانشستر سيتي يُشعل الصراع على هالاند مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر سيتي، ستفعل ما في وسعها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Athletic" فإن مانشستر سيتي سيحاول اقناع هالاند بالانضمام للفريق، بالرغم من أنه يعلم أن رغبة المهاجم النرويجي هي الانضمام لريال مدريد.

ريال مدريد يستهدف ضم لاعب رايو فاييكانو

أفادت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد، وجد حلًا لمشكلة مركز الظهير الأيسر، بعد تأكد رحيل مارسيلو لاعب الفريق بنهاية الموسم الحالي، وحاجة الفريق للاعب بديل لفيرلاند ميندي الظهير الحالي للميرينجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن إدارة الميرينجي تستهدف التعاقد مع فيران جارسيا، لاعب ريال مدريد السابق ورايو فاييكانو الحالي، بعد ظهوره بشكل جيد مع الفريق.

ريال مدريد يفتقد لخدمات نجم الفريق أمام بيلباو

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة أتلتيك بيلباو، مساء الخميس القادم في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وشهدت غياب نجم هجوم الفريق بسبب الإصابة.

ويغيب عن الميرينجي نجم هجوم الفريق هذا الموسم كريم بنزيما بسبب الإصابة في الساق اليسرى، بينما يتواجد هازارد وأسينسيو وفينيسيوس جونيور وجاريث بيل هجوم الفريق.