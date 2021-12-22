أخبار ريال مدريد: الملكي يستهدف مدافع ليفربول.. وبنزيما يرفض باريس

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021:

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جو جوميز مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت أن محاولة ضم جوميز لن تحدث قبل الصيف القادم، خاصة وأن ليفربول لا يفضل التخلي عن لاعبه في الوقت الحالي.

للمزيد من التفاصيل: مدافع ليفربول مطلوب في ريال مدريد

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن نادي إشبيلية وضع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد كأحد الأهداف التي يسعى للتعاقد معها في الصيف المقبل.

جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية يرى في أسينسيو اللاعب القادر على منح النادي الأندلسي لمحة إبداع في الخط الأمامي، خاصة وأنه سبق له الإشراف على تدريبه في ريال مدريد.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يواصل سياسته في اقتناص المواهب الشابة من البرازيل.

وكشفت الصحيفة أن جوني كالافات مدير الشؤون الدولية في ريال مدريد، يدعم تحرك النادي الملكي للتعاقد مع ويفيرتون مدافع كروزيرو البرازيلي الذي يبلغ من العمر 18 عامًا.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ليس لديه أي نية للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه حتى إذا تولى زين الدين زيدان تدريب باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، فإن ذلك لن يغري بنزيما بالرحيل عن ريال مدريد.