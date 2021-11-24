أخبار ريال مدريد: "الملكي" يراقب أفينا جيان وساديو ماني لتدعيم الهجوم

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد مصمم على استكمال مسيرته في "سانتياجو بيرنابيو".

الصحيفة الإسبانية كشفت أن مودريتش رفض فكرة العودة إلى ناديه السابق، توتنهام الإنجليزي، الذي تواصل معه مؤخرًا.

ويرغب مودريتش في توقيع عقد جديد مع ريال مدريد حيث ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم.

صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أكدت أن ريال مدريد قد دخل بالفعل في صراع التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط نادي لاتسيو.

ريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات النجم الصربي، حيث ينضم إليه باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الغاني فيليكس أفينا جيان مهاجم نادي روما الإيطالي.

ريال مدريد حاول بالفعل من قبل التعاقد مع أفينا جيان، لكنه فشل في ذلك.

وأصبح فيليكس أفينا جيان حديث الجميع مؤخرًا، بعد أن سجل هدفين لصالح روما في مرمى جنوى.





صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد وضع السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي في خططه.

وينظر ريال مدريد إلى ماني كبديل محتمل في حالة فشل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

لكن ريال مدريد سيحتاج لدفع ما لا يقل عن 100 مليون يورو إذا ما أراد إقناع ليفربول بالتخلي عن ماني.