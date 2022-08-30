أخبار ريال مدريد: "الملكي" يحاول التخلص من هازارد وأسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 30 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن الفرنسي أمين جويري نجم نادي نيس مهتم بالانضمام إلى ريال مدريد.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يراقب تطور جويري عن كثب، ومن المحتمل أن يتحرك في المستقبل لضمه.

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني رسميًا عن رحيل مهاجمه الإسباني إيكر برافو عن الفريق، للانضمام إلى ريال مدريد.

برافو انضم إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-23، على أن يلعب مع فريق "كاستيا" خلال الموسم الحالي.

واتفق ريال مدريد مع باير ليفركوزن على وضع خيار شراء في عقد الإعارة، مما يعني أن برافو قد يستمر مع النادي الملكي في المستقبل القريب.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن نادي إشبيلية قد دخل على خط التعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد.

التقرير أكدت أن إشبيلية عاد للاهتمام بالتعاقد مع ماريانو، حيث يرغب جولين لوبيتيجي مدرب النادي الأندلسي في التعاقد معه.

صحيفة "Relevo" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يرغب في التخلص من الثنائي ماركو أسينسيو وإيدين هازارد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

مسألة أسينسيو مفهومة بالنظر إلى أن عقد اللاعب مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، ولديه بالفعل عروض من أندية آرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي.

أما وضعية هازارد فهي معقدة بعض الشيء، حيث فشل اللاعب في التأقلم مع الأجواء في ريال مدريد، ولم يتمكن من تخطي لعنة الإصابات التي لازمته منذ وصوله إلى "سانتياجو برنابيو" ولذلك لا توجد أي عروض له.