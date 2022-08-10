أخبار ريال مدريد: "الملكي" يتفوق في صراع برافو .. وخيار نكونكو يتجدد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 10 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022:

موقع "Relevo" الإسباني أكد أن ريال مدريد يملك أفضلية واضحة في سباق التعاقد مع إيكر برافو مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني.

وخلال الفترة الماضية، ارتبط ريال مدريد وجاره أتلتيكو بالحصول على خدمات مهاجم "لا ماسيا" السابق.

الموقع الإسباني أكد أن برافو يفضل الانتقال إلى ريال مدريد، على الرغم من أن أتلتيكو هو من تحرك رسميًا أولًا في محاولة التعاقد معه.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد حصل على فرصة للتعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش نجم خط وسط نادي لاتسيو الإيطالي.

التقرير أشار إلى أن وسائط عرضوا نجم وسط لاتسيو على ريال مدريد، أملًا في أن يتحرك النادي الملكي لضمه.

ويطمح سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش إلى مغادرة لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يشعر الصربي أن فترته في نادي العاصمة الإيطالية قد انتهت.

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن نادي خيتافي يطمح إلى الحصول على لاعب جديد من صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خيتافي فتح خط التفاوض مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات أنطونيو بلانكو نجم خط وسط فريق شباب ريال مدريد.

ريال مدريد قد لا يعارض رحيل بلانكو، بالنظر إلى أنه خرج بشكل كامل من خطط كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول في النادي الملكي.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لم يستسلم في سباق التعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو نجم نادي لايبزيج الألماني.

وعلى الرغم من قيام نكونكو بتجديد عقده مع لايبزيج حتى صيف 2026، إلا أن هناك فرصة لخروجه من النادي الألماني إذا ما وصل عرض مناسب في صيف 2023.

ولذلك، فإن ريال مدريد يفكر في تقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو في صيف العام المقبل، لإقناع لايبزيج بالتخلي عن نكونكو.