أخبار ريال مدريد: "الملكي" ليس مستعدًا للتعاقد مع إندريك

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 12 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022:

شهد لقاء ريال مدريد أمام ريال مايوركا الذي أقيم ظهر الأأحد تعبير ماركو أسينسيو عن إحباطه أمام جماهير الفريق على ملعب سانتياجو برنابيو، وأظهر الجناح الإسباني الدولي غضبه عندما شارك داني كارباخال في الدقيقة 70 بسبب إصابة لوكاس فاسكيز مما كان يعنى أن ريال مدريد لا يمكنه إجراء مزيد من التغييرات.

وانفجر ماركو أسيسنسو أمام جماهير البرنابيو وألقى ملابسه على الأرض وركل زجاجة وعندما وصل إلى مقاعد البدلاء بعد توقفه عن إجراء عملية الإحماء وجلس وألقى بقميصه على مقعد آخر، وظهرت علامات الغضب على وجهه.

بينما سئل أنشيلوتي عن لقطة غضب أسينسيو خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة وأجاب الإيطالي: "إذا كان أسينسيو غاضبًا فأنا أتفق معه، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا وسأضع هذا في الاعتبار". (طالع التفاصيل)

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه يملك خيارين بالفعل لتعويض غياب الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة.

بنزيما تعرض لإصابة خلال مباراة ريال مدريد أمام سلتيك الاسكتلندي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ومن المرجح أن يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

أنشيلوتي قال بعد مباراة ريال مايوركا، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والتي شهدت قيام إيدين هازارد بشغل مركز بنزيما: "في المستقبل لدي نفس الفكرة، لن يتغير شيء، رودريجو يمكن أن يلعب كمهاجم، وفي أحيان أخرى هازارد مع رودريجو على الجناح".

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن أحداث مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا، قادت أسينسيو إلى أن يطلب من وكيله جورج مينديش الرحيل عن "سانتياجو برنابيو".

عقد أسينسيو مع ريال مدريد ينتهي في نهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب طلب من وكيله أن يبحث له عن نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد ليس مستعدًا للتحرك من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، لاعب نادي بالميراس.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يشعر أن قيمة فسخ عقد إندريك مع بالميراس، والتي تصل إلى 60 مليون يورو مبلغ كبير للغاية.

وسيصبح الشرط الجزائي في عقد إندريك مع بالميراس ساريًا خلال الفترة المقبلة، بعد أن ارتبط البرازيلي الشباب بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.