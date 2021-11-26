أخبار ريال مدريد: هالاند يحدد وجهته المقبلة وأنباء سارة بشأن إصابة ألابا

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021:

هالاند يحدد وجهته المقبلة

أنباء سارة لجمهور ريال مدريد بشأن إصابة ألابا

مانشستر سيتي يستهدف ضم بنزيما من ريال مدريد

ريال مدريد يدرس تجديد عقد فينيسيوس جونيور

هالاند يحدد وجهته المقبلة

مصادر خاصة لموقع "جول" أكدت أن هالاند يدرك الاهتمام الكبير بالحصول على خدماته وبالتحديد من ريال مدريد.

وعلمت مصادر موقع جول، أن اللاعب النرويجي، أبدى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في حالة رحيله عن بوروسيا دورتموند.

أنباء سارة لجمهور ريال مدريد بشأن إصابة ألابا

كشفت تقارير صحفية، عن بعض الأنباء السارة لجمهور ريال مدريد، بشأن إصابة دافيد ألابا مدافع الفريق، التي تعرض لها في دوري أبطال أوروبا، وموقفه من المشاركة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكرته إذاعة كوبي فإن ألابا يعاني من التواء طفيف في الركبة اليسرى، ولن يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة، ومن الوارد أن يشارك بشكل طبيعي يوم الأحد المقبل.

مانشستر سيتي يستهدف ضم بنزيما من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات مع وكيل أعمال كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة " إل ناسيونال"، فإن سيتي تواصل مع وكيل أعمال بنزيما للاستفسار عن إمكانية رحيله عن ريال مدريد، في ظل بحث الفريق الإنجليزي عن لاعب يعوض رحيل مهاجمه سيرخيو أجويرو.

ريال مدريد يدرس تجديد عقد فينيسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، تدرس تجديد عقد لاعبها البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي ينتهي في صيف 2024.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ABC" فإن اللاعب البرازيلي يحصل على راتب سنوي قدره 3.1 مليون يورو، ويريد ريال مدريد تعديل عقد اللاعب ليحصل على 8 ملايين يورو، مع تجديد عقده حتى 30 يونيو 2027.