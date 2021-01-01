أخبار ريال مدريد: تعثر المفاوضات مع راموس وألابا في طريقه للبرنابيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 2 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

المزيد من الفرق

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 2 يناير 2021، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 2 يناير 2021:

تعثر المفواضات مع راموس!

تعثرت المناقشات مع سيرخيو راموس بشأن عقد جديد في ريال مدريد بسبب تخفيضات الميزانية في النادي، حسب تقرير AS.

سينتهي عقد راموس في نهاية الموسم واللوس بلانكوس حريص على ربط قائده بصفقة جديدة، لكن تأثير جائحة فيروس كورونا يعني أنه يجب توفير حوالي 300 مليون يورو (270 مليون جنيه إسترليني / 364 مليون جنيه إسترليني) في جميع المجالات.

يتضمن ذلك أجور اللاعبين وتجديد العقود، حيث يأمل ريال مدريد أن يكون راموس مثالاً يحتذى به بقبول خفض الأجور مع الوعد بالمكافآت بمجرد أن يبدأ تأثير الوباء في التراجع.

ألابا في طريقه إلى ريال مدريد

بحسب ماركا فإن مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا يتجه إلى ريال مدريد في الصيف القادم.

إنه مستعد لتوقيع صفقة لمدة أربع سنوات مع النادي الملكي، تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو (8.7 مليون جنيه إسترليني / 12 مليون دولار).

بعد انتهاء عقده في الصيف، يتمتع النمساوي الدولي بحرية التفاوض مع من يختاره.

ريال مدريد يفكر في ضم نكونكو

اهتمام كبير من ريال مدريد بالتعاقد مع كريستوفر نكونكو، جناح لايبزيج، وأحد أفضل أجنحة الدوري الألماني في الآونة الأخيرة.

وبحسب ما أوردته الصحافة مؤخرًا، فإن النادي الملكي سيتعين عليه دفع 30 مليون يورو لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن جناحها.

ريال مدريد غير قلق من اهتمام برشلونة بهالاند

أكدت صحيفة "آس" على أن إدارة ريال مدريد لا تشعر بالانزعاج من الأنباء المتواترة عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع إرلينج هالاند في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إن أن الثقة تملأ إدارة النادي الملكي بأن هالاند سيرتدي القميص الأبيض في نهاية المطاف.

أرتيتا يلزم الصمت بشأن إيسكو!

يلتزم ميكيل أرتيتا الصمت بشأن خطط انتقال آرسنال وسط حديث عن أن إيسكو لاعب ريال مدريد قد يتجه إلى شمال لندن.

وقال المدرب للصحافيين عقب فوز الجانرز 1-0 على برايتون يوم الثلاثاء، بحسب ميرور "النتائج القليلة الماضية لن تغير نهجنا. ومن الواضح أنه لا يمكننا التحدث عن أي لاعب فردي".