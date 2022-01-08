أخبار ريال مدريد: اعتزال بيل الوشيك وصراع مع باريس على نجم جديد

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.



وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.



ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟



جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 8 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.







أخبار ريال مدريد اليوم السبت 8 يناير 2022



جاريث بيل يفكر في الاعتزال



أزمة قبل كأس السوبر بسبب تطعيم كورونا



ريال مدريد يدخل الصراع على كيسي



ريال مدريد يضع خطة الإبقاء على فينيسيوس



جاريث بيل يفكر في الاعتزال



ذكرت شبكة "ذا أتلتيك" أن بيل يفكر باعتزال كرة القدم بنهاية عقده مع ريال مدريد هذا الموسم في حالة فشل منتخب بلاده ويلز بالتأهل لكأس العالم 2022.



بيل يحلم بأن يقود ويلز في كأس العالم، لذلك إن نجح في مساعدة بلاده على التأهل، لن يعتزل وسيبحث عن فريق يمنحه عقدًا قصيرًا حتى المونديال، ثم يعتزل بنهاية العام الحالي.



أزمة قبل كأس السوبر بسبب تطعيم كورونا



يواجه نادي ريال مدريد الإسباني أزمة جديدة بخصوص فيروس كورونا، بسبب التطعيم ضد الوباء قبل خوض كأس السوبر الإسباني.



برنامج "ellarguero" الإسباني أكد أن هناك أحد اللاعبين في ريال مدريد لم يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وهو ما قد يحرمه من دخول المملكة العربية السعودية من أجل خوض مواجهة برشلونة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن اسم هذا اللاعب.

ريال مدريد يدخل الصراع على كيسي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد بات مهتمًا بشدة بالحصول على توقيع نجم ميلان فرانك كيسي في الصيف المقبل مجانًا.

ولكن في الوقت نفسه سيتعين على الملكي بذل الكثير لهذه الغاية خصوصًا وأن اللاعب محط أنظار أندية كثيرة في مقدمتها باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يضع خطة الإبقاء على فينيسيوس

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، يخطط لتجديد عقد اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي.

ويفضل النادي الانتظار إلى نهاية الموسم الحالي، لتجنب أي إلهاء ممكن للنجم البرازيلي خلال فترة تألقه هذا الموسم.

ويكتفي ريال في هذه الفترة بالحديث مع ممثلي اللاعب، للاتفاق على خارطة الطريق الخاصة بتجديده في الصيف.

ومن المقرر أن يزيد راتب اللاعب بشكل أكبر من أجره الحالي، من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل.