أخبار ريال مدريد: أسينسيو مطلوب في يوفنتوس وبيلينجهام هدف الملكي القادم

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 28 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 28 مارس 2022:

يخطط ريال مدريد للتعاقد مع جودي بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند في 2023، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة بيلد.

يبحث الفريق الإسباني لاسم جديد يخلف لوكا مودريتش وتوني كروس ويرى في اللاعب الإنجليزي ذلك.

ريال مدريد هو أحد خمسة أندية مهتمة بضم أوريلين تشواميني النجم الشاب لموناكو، وذلك وفقًا لمصادر جول.

تشواميني واحد من ألمع الشباب في كرة القدم الأوروبية منذ انضمامه إلى فريق الإمارة في 2020.

ثبت اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أقدامه، ومثل المنتخب الفرنسي، وهو الآن مطلوب في عدد من كبار الأندية قبل سوق الانتقالات الصيفية.

بحسب صحيفة آس، فإن لوكا يوفيتش بدأ في الضغط من أجل الرحيل عن ريال مدريد.

عانى المهاجم الصربي منذ وصوله لسانتياجو بيرنابيو من آينتراخت فرانكفورت في عام 2019، ولم يحصل على مقعد أساسي حتى الآن .

يرغب يوفيتش في تحسين دقائق اللعب في نادٍ آخر، وبحسب الأخبار فإنه قد تواصل بالفعل مع آرسنال.

قد يرحل ماركو أسينسيو من ريال مدريد هذا الصيف، حيث يرغب الفريق الملكي في توفير الأموال وإفراغ أماكن في القائمة من أجل انتقالات الصيف القادم المنتظرة.

يوفنتوس في مقدمة الأندية الراغبة في ضم أسينسيو منذ فترة، وقد لا ينتهي عام 2022 إلا ونجم منتخب إسبانيا بالأبيض والأسود.