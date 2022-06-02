أخبار ريال مدريد: أسينسيو مطلوب في مانشستر وانضمام روديجر رسميًا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 2 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 2 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 2 يونيو 2022:

رسميًا روديجر ينضم إلى ريال مدريد

أسينسيو مطلوب في مانشستر يونايتد

لاعب ريال مدريد الشاب مطلوب في بلد الوليد

ريال مدريد يرفض المزايدة في صفقة تشواميني

رسميًا روديجر ينضم إلى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي ضم الألماني أنطونيو روديجر من تشيلسي الإنجليزي.

ريال مدريد حصل على توقيع الألماني الذي انتهى عقده مع تشيلسي الإنجليزي، بعدما قضى في صفوف النادي اللندني 5 أعوام.

أسينسيو مطلوب في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية رحيل ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره "إل شيرينجيتو" فإن كيل ماركو أسينسيو جورجي مينديش قد عرض لاعب ريال مدريد على مانشستر يونايتد.

لاعب ريال مدريد الشاب مطلوب في بلد الوليد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إدارة بلد الوليد، في التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بلد الوليد يستهدف التعاقد مع خيسوس رينير، لاعب ريال مدريد الشباب على سبيل الإعارة، خاصة وأن اللاعب خاض آخر موسمين خارج جدران الميرينجي معارًا إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد يرفض المزايدة في صفقة تشواميني

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة ريال مدريد، ترفض زيادة عرضها المالي المقدم لفريق موناكو من أجل الحصول على خدمات أوريليان تشواميني، لاعب الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن إدارة الميرينجي، لن تزيد عرضها المقدم للفريق الفرنسي، عن 60 مليون يورو، بالرغم من دخول باريس سان جيرمان في الصفقة.