أخبار ريال مدريد: استمرار إيسكو .. وليفربول يريد كروس

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 12 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 12 يناير 2022:

أكدت صحيفة "ماركا" أن إيسكو يرفض كافة العروض المقدمة له للرحيل عن ريال مدريد في يناير الجاري.

وتحركت عدد من الأندية في محاولة للحصول على خدمات إيسكو، لكن لاعب الوسط يفضل الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده.

ويثق إيسكو في أن لديه فرصة أفضل لتأمين الانتقال إلى نادٍ كبير حيث ينتهي تعاقده مع ريال مدريد، رغم حقيقة أنه لا يلعب بشكل منتظم مع النادي الملكي.

صحيفة "as" أكدت أن الكرواتي لوكا مودريتش وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2023.

لاعب الوسط المخضرم يمدد عقده بشكل سنوي حاليًا مع ريال مدريد، ومن المتوقع أن يصل لاتفاق جديد قريبًا للاستمرار مع النادي الملكي.

صحيفة "إل ناسيونال" كشفت أن نادي ريال بيتيس أصبح الأقرب للفوز بسباق التعاقد مع بورخا مايورال من ريال مدريد.

المهاجم الإسباني لا يريد الاستمرار مع روما الإيطالي بعد تقلص دوره منذ وصول جوزيه مورينيو إلى تدريب نادي العاصمة الإيطالية.

ومن المنتظر أن يعود مايورال إلى ريال مدريد، والذي سيقوم بدوره بإيجاد مخرج للمهاجم الشاب.

كشفت صحيفة "إل ناسيونال" أن نادي ليفربول الإنجليزي مستعد لتقديم 30 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات توني كروس نجم وسط ريال مدريد.

النادي الإنجليزي يبحث عن لاعب وسط يملك خبرة لقيادة هجمات فريقه، ويرى أن كروس سيكون اللاعب المناسب لشغل هذا المركز.