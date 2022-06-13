أخبار ريال مدريد: آرسنال يتواصل مع أسينسيو .. وإنتر مهتم بظهير الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 13 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 13 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 13 يونيو 2022:

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت أن آرسنال يتواصل مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات الإسباني الدولي.

التقرير كشف أن مستقبل ماركو أسينسيو قد يتحدد خلال الأسبوع الجاري، مع انتظار ريال مدريد لجواب حاسم من لاعبه إما بالتجديد أو الرحيل في الصيف الحالي.

ويعد أسينسيو، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2023، هدفًا لآرسنال ومانشستر يونايتد، وستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في مستقبله.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن نادي موناكو الفرنسي مهتم بالحصول على خدمات الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

النادي الفرنسي قد يقدم عرضًا رسميًا إلى ريال مدريد في الأيام القليلة القادمة من أجل التعاقد مع الصربي الدولي.

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن آخر تفاصيل المنافسة بين تشيلسي وريال مدريد للحصول على خدمات الحارس الأمريكي جابرييل سلونينا.

رومانو أكد أن تشيلسي يقترب حاليًا من ضم اللاعب، بعد أن رفض نادي شيكاجو عرض ريال مدريد.

ويجري النادي الأمريكي حاليًا مفاوضات مع تشيلسي، ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل عشرة ملايين يورو.

أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي إنتر مهتم بالحصول على خدمات ألفارو أودريوزولا ظهير ريال مدريد.

وكشف التقرير أن إنتر سيحاول الحصول على خدمات أودريوزولا خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

ويطلب ريال مدريد الحصول على 20 مليون يورو للسماح برحيل الظهير الإسباني، والذي يقدر راتبه بحوالي أربعة ملايين يورو، وهو الأمر الذي لن يمثل مشكلة بالنسبة إلى "النيراتزوري".