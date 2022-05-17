أخبار ريال مدريد: اتفاق مع مبابي .. وحارس جديد يقترب

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022:

"جول GOAL" يمكنه تأكيد أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وأصر مبابي، بطل كأس العالم 2018، على أنه سينتظر حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، لكن ريال مدريد متأكد الآن من تأمين خدماته في صفقة انتقال حر.

وعلم "جول GOAL" أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق نهائي مع مبابي بعد أربعة أشهر من المفاوضات، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان عن الصفقة. (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشف موقع "Fichajes" الإسبانية أن نادي توتنهام الإنجليزي أصبح من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع الأوكراني أندري لونين حارس ريال مدريد البديل.

وحسب التقرير فإن توتنهام قد يتحرك للتعاقد مع الأوكراني الدولي في الصيف المقبل.

وربما يفكر لونين حاليًا في الرحيل عن ريال مدريد في صيف 2022، من أجل الحصول على دقائق للعب بانتظام، وهو ما لا يجده في النادي الملكي حاليًا.

اعترف ماوريتسيو سارِّي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي أن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش نجم وسط فريقه قد يرحل عن إيطاليا إذا حصل على عرض من أحد الأأندية الكبرى.

ويعد ميلينكوفيتش-سافيتش أحد الأهداف السابقة لنادي ريال مدريد، وقد تكون تصريحات مدرب لاتسيو إشارة يمكن أن يبدأ منها النادي الملكي التحرك لضم الصربي.

كما يجذب الصربي الدولي أنظار عدد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نادي نابولي الإيطالي قد أصبح بالفعل على رادار نادي ريال مدريد.

عقد أوسبينا مع نابولي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وإذا توصل إلى اتفاق للانتقال إلى النادي الملكي، سيقبل بدور الحارس الثاني في الفريق.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الأوكراني أندري لونين في الرحيل عن النادي الملكي، من أجل الحصول على دقائق للعب، في ظل استحالة ذلك مع وجود البلجيكي تيبو كورتوا.