أخبار ريال مدريد: اتفاق مع فينيسيوس .. وتحرك نحو جوهرة دورتموند

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 15 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022:

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد اقترب من التوصل إلى اتفاق مع البرازيلي فينيسيوس جونيور على تمديد عقده في "سانتياجو برنابيو" حتى صيف 2026.

عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد سيتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو، كما سيشهد زيادة هائلة في عقد البرازيلي مع النادي الملكي.

ريال مدريد كان يأمل في تجديد عقد فينيسيوس جونيور حتى صيف 2028، لكن يبدو أن الأمور ستحسم عند التجديد حتى 2026 أو 2027 على أقصى تقدير.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن ريال مدريد يفكر جديًا في التحرك للتعاقد مع الإيطالي ساندرو تونالي نجم وسط نادي ميلان.

ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع النجم الإيطالي الشاب إلا في صيف 2023، من أجل إيجاد خليفة محتمل للنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

أكدت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يفكر جديًا في إعارة الظهير الشاب ميجيل جوتيريز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يرغب في أن يلعب جوتيريز عددًا كبيرًا من الدقائق في الموسم المقبل، من أجل استمرار تطوره، وهو ما لن يكون ممكنًا خلال منافسات الموسم المقبل مع النادي الملكي.

أكدت شبكة "كادينا سير" الإسبانية أن ريال مدريد يفكر في التحرك للتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بقيمة 90 مليون يورو.

ريال مدريد لن يتمكن من التحرك لضم بيلينجهام في الصيف الحالي، حيث لا يملك مكانًا في قائمته للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي.

لكن الشبكة الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يرغب في إنهاء التعاقد مع بيلينجهام في الصيف الحالي، على أن ينضم إلى "سانتياجو برنابيو" في صيف 2023.