أخبار ريال مدريد: اتفاق لتجديد عقد رودريجو .. وأسينسيو يفضل ميلان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 22 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة ستصل قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022:

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق كامل مع البرازيلي رودريجو لتجديد عقده مع الفريق.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن ريال مدريد نجح في تمديد عقد رودريجو الذي ينتهي في 2025، وأن العقد الجديد سينتهي في 2028.

كما قرر ريال مدريد رفع راتب رودريجو بشكل ملحوظ، ليصل إلى ثمانية ملايين يورو، بعد أن كان البرازيلي يحصل على أربعة ملايين يورو في الموسم.

حسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فإن جاريث بيل قد شوهد في مركز تدريبات فريق كارديف سيتي، ومن المحتمل أن يذهب لهم في صفقة انتقال مجانية.

وبعد انتهاء عقد جاريث بيل مع ريال مدريد، فإن الويلزي يملك فرصة الانتقال بصورة مجانية لأي نادٍ يريده.

وكانت الأنباء في الفترة الماضية قد أشارت إلى اقترابه من الانضمام إلى فريق خيتافي الإسباني، قبل أن يؤكد بيل نفسه أن هذه التكهنات غير صحيحة. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكدت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية أن نادي إمبولي يرغب في الحصول على خدمات فيكتور تشوست، مدافع فريق شباب ريال مدريد.

إمبولي قرر فتح مفاوضات مع ريال مدريد من أجل الحصول على توقيع قائد فريق "ريال مدريد كاستيا"، ومع عدم قدرته على اقتحام الفريق الأول، فإن خروجه أصبح مرجحًا.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد يفضل الانتقال إلى ميلان الإيطالي على فكرة الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

عقد أسينسيو مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، ويبدو أن مفاوضات التجديد بين الطرفين لا تسير على ما يرام.

وارتبط ليفربول بالحصول على خدمات أسينسيو، لكن الإسباني الدولي يريد اللعب بشكل منتظم، وهو ما سيجده أكثر في ميلان.