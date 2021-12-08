أخبار ريال مدريد: اتفاق لاستمرار مودريتش.. وصراع على فالفيردي

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021:

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن ريال مدريد يخطط لتجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش حتى صيف 2023.

نية ريال مدريد ومودريتش واضحة منذ عدة أشهر وهي الاستمرار، ويجري العمل حاليًا للتوصل إلى اتفاق.

ويعد مودريتش لاعبًا أساسيًا في خطط كارلو أنشيلوتي، وإدارة ريال مدريد أيضًا تدعم استمراره.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد يجذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتمامًا بخدمات نجم منتخب أوروجواي من بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة "O jogo" البرتغالية كشفت أن ريال مدريد يتنافس مع جاره أتلتيكو على خدمات بيدرو بورو ظهير سبورتينج لشبونة.

بورو يلعب في سبورتينج على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي الإنجليزي، ويملك النادي البرتغالي حق التوقيع معه مقابل 8.5 مليون يورو.

النادي البرتغالي ينوي تفعيل بند الشراء، ثم استغلال رغبة ريال مدريد وأتلتيكو في ضم اللاعب من أجل الحصول على ربح مادي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي عازم على الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

الصحيفة أشارت إلى أن ليفربول قدم عرضًا للتعاقد مع الدولي الألماني ورفضه اللاعب على الفور، رغبة منه في الانتقال إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.