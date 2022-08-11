أخبار برشلونة: 48 ساعة لحل أزمة التسجيل .. والجهور يسب دي يونج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 11 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 11 أغسطس 2022:

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة في تاريخ برشلونة، بعد الصفقات العديدة التي قام بها في فترة الانتقالات الصيفية.

وحتى الآن، لم يقم برشلونة بتسجيل أي لاعب من الصفقات الجديدة التي أبرمها لدى رابطة "لا ليجا"، وهو مهدد بأن يبدأ الدوري الإسباني دون نجومه الجدد.

برشلونة في حاجة لدفعة مادية إما ببيع أحد نجومه أو التخلص من فارق رواتب يعتقد أنه يجب أن يصل لحدود 40 مليون يورو.

وهناك أربع حالات للاعبين من برشلونة يمكن لرحيلهم أن يحل الأزمة، مما يتيح النادي الكتالوني تسجيل صفقاته الجديدة. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي كثف مفاوضاته مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.

الصحيفة أشارت إلى أن يوفنتوس يقوم بالضغط على برشلونة من أجل إنهاء الصفقة، خاصة وأن ديباي وافق على بنود العقد الشخصي مع "السيدة العجوز".

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أن برشلونة سيجري جلسة مفاوضات جديدة مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لتقرير مصيره مع الفريق.

رومانو أكد أن برشلونة سيجلس على طاولة المفاوضات مع أوباميانج لتحديد مستقبله، خاصة في ظل الوضع المالي الصعب الذي يعيشه النادي الكتالوني، واهتمام تشيلسي الإنجليزي بإعادة الجابوني إلى لندن من جديد.

يبدو أن الأمور بين الهولندي فرينكي دي يونج وجمهور برشلونة قد وصلت إلى طريق مسدود، حيث انقلب مشجعو الفريق الكتالوني على نجم وسط الفريق.

في أثناء دخوله مقر التدريبات بنادي برشلونة اليوم بسيارته، فوجئ فرينكي دي يونج بشتائم أنصار برشلونة الذين رأوه في الطريق إلى الملعب.

وطالب الجماهير دي يونج بتخفيض راتبه، الأمر الذي يثير أزمة كبيرة مع إدارة لابورتا في الوقت الراهن، ولكن بتوجيه السباب للهولندي قائلين: "خفّض راتبك.. أيها الوغد!". (طالع التفاصيل)