أخبار برشلونة: يوفنتوس يريد ديباي .. ورحيل ديمير

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 13 يناير 2022:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن يوفنتوس عاد من جديد لاستكشاف إمكانية التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم برشلونة على سبيل الإعارة في يناير الجاري.

ومع معاناة المهاجم الهولندي هذا الموسم في برشلونة، فإن يوفنتوس مستعد لتقديم يد العون له من أجل إحياء مسيرته في إيطاليا.

ويفكر برشلونة جديًا في التخلص من ديباي، وذلك من أجل خفض كتلة الرواتب وتحسين الوضعية الاقتصادية للنادي.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن عودة يوسف ديمير إلى رابيد فيينا النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليعود قبل نهاية فترة إعارته.

ديمير جاء إلى برشلونة في صيف 2021 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء إذا لعب عدد محدد من المباريات، مقابل دفع مبلغ 10 ملايين يورو، وفقًا لما جاء في عقده.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن برشلونة ليس مستعدًا لدفع هذا المبلغ، ولذلك تم اتخاذ قرارًا بالتخلي عنه في شهر يناير الجاري.

صحيفة "إل ناسيونال" كشفت عن اهتمام نادي إشبيلية بالتعاقد مع عبد الصمد الزلزولي جناح برشلونة الشاب في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

إشبيلية يرغب في التعاقد مع الزلزولي على سبيل الإعارة في يناير، من أجل تدعيم هجوم الفريق وزيادة حظوظ النادي الأندلسي في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي متمسك بأمل الانضمام إلى برشلونة لكن في الصيف المقبل.

عقد كافاني مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن المستبعد أن يتم تجديد العقد، ولذلك سيرحل بالمجان في الصيف المقبل.

ويأمل كافاني أن يكون الانتقال مجانًا إلى برشلونة كافيًا لإقناع النادي الكتالوني بإتمام الصفقة، خاصة مع الاهتمام النادي الكتالوني سابقًا بالتعاقد معه.