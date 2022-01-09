أخبار برشلونة: نيوكاسل يحل ورطة ديباي .. وتشافي يريد سواريز

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 9 يناير 2022:

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية فإن نادي نيوكاسل الإنجليزي أصبح أحدث المهتمين بالحصول على خدمات ممفيس ديباي مهاجم برشلونة.

المهاجم الهولندي انضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر حتى الآن.

ويفكر نيوكاسل في تقديم 60 مليون يورو في يناير الجاري للحصول على خدمات ديباي من برشلونة.

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أداما تراوري جناح وولفرهامبتون الإنجليزي مهتم بالعودة إلى برشلونة مرة أخرى.

أداما تراوري يرغب في العودة من جديد إلى برشلونة، حيث تخرج من أكاديمية "لا ماسيا" ولم يحظ بفرص واضحة لتمثيل الفريق الأول.

ويرى برشلونة أن أداما تراوري قد يكون الحل السحري في حالة عدم التوصل لاتفاق مع عثمان ديمبيلي لتجديد عقده.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية فإن برشلونة يفكر في تحرك مفاجئ في سوق الانتقالات، باستعادة الأوروجوياني لويس سواريز في نهاية الموسم.

عقد سواريز مع أتلتيكو مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويرغب تشافي هيرنانديز حسب التقرير في عودة الأوروجوياني إلى "كامب نو" بعد رحيله المثير للجدل في صيف 2020.

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن نادي ليفربول الإنجليزي يجهز عقدًا بقيمة خمسة ملايين يورو في الموسم لمحاولة إغراء جافي لاعب وسط برشلونة بالانتقال إلى "أنفيلد".

وأشار التقرير إلى أن ليفربول يريد استغلال اقتراب تعاقد جافي مع برشلونة من نهايته، وإغراء اللاعب بعدم التجديد والانتقال إلى "الريدز".