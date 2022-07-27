أخبار برشلونة: نهاية مسلسل كوندي .. وخيار جايا يتجدد

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 27 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022:

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن برشلونة على بعد خطوة واحدة من إعلان التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية.

رومانو أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن الاتفاق بين برشلونة وإشبيلية أصبح قريبًا للغاية، والمفاوضات بين الناديين تسير بشكل جيد للغاية.

وشدد رومانو على أن كوندي ينتظر فقط اتفاق برشلونة وإشبيلية، بعد أن اتفق مع وكيله على الشروط الشخصية لعقده مع النادي الكتالوني.

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن كارني تشوكويميكا نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي مستعد للانضمام إلى صفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الصحفية أكدت أن اللاعب الشاب قد منح موافقته للانتقال إلى ميلان في الصيف الحالي، على الرغم من اهتمام برشلونة في وقت سابق بالحصول على خدماته.

حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن البرازيلي أرتور ميلو لاعب خط وسط يوفنتوس، يرغب في العودة من جديد إلى صفوف برشلونة.

ميلو يفضل العودة إلى برشلونة إذا ما رحل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من اهتمام آرسنال الإنجليزي بالحصول على خدماته، اللاعب صاحب الخمسة والعشرين عامًا يعد هدفًا كذلك لنادي موناكو الفرنسي.

ويسعى يوفنتوس إلى التخلص من ميلو، الذي لم يتمكن من الانسجام بشكل كامل في الفريق الإيطالي، منذ انضمامه إليه قادمًا من برشلونة في 2020.

موقع "فوتبول توتال" الإسباني كشف أن برشلونة يفكر في التحرك للتعاقد مع خوسيه جايا ظهير نادي فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

برشلونة يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيسر، ويرى أن خبرة جايا ستكون مفيدة للفريق على المدى الطويل.

وسيتحرك برشلونة للتعاقد مع جايا في يناير 2023، لاستغلال أن عقده مع فالنسيا ينتهي في صيف 2023، وهو ما يجعل الصفقة أسهل.