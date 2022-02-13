أخبار برشلونة: نابولي يريد ديباي .. وتحرك لضم بونو

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 13 فبراير 2022:

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن نادي نابولي يفكر في التحرك من أجل التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة.

نابولي يريد التعاقد مع ديباي من أجل استبدال الإيطالي إنسيني الذي سيغادر ملعب "دييجو مارادونا" في نهاية الموسم.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة يفكر في التخلص من ديباي، رغم حقيقة أن عقده في "كامب نو" يمتد حتى صيف 2023.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة قد يدخل سوق الانتقالات من أجل حارس مرمى جديد في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يراقب إمكانية التعاقد مع المغربي ياسين بونو نجم نادي إشبيلية الإسباني، والذي يعد واحدًا من بين خمسة خيارات على طاولة النادي الكتالوني.

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الهولندي فرينكي دي يونج لا ينوي مغادرة برشلونة في الصيف المقبل، رغم اهتمام ليفربول الإنجليزي بخدماته.

وأشار التقرير إلى أن دي يونج مصمم على الاستمرار في برشلونة لأطول فترة ممكنة، في ظل رغبته في إثبات نفسه في "كامب نو" بعد فترة معقدة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية تؤكد أن برشلونة يخطط للتعاقد مع نبيل فقير نجم ريال بيتيس في الصيف المقبل.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن برشلونة مستعد لتقديم 60 مليون يورو للتعاقد مع فقير، الذي وقع مؤخرًا على عقد جديد مع ريال بيتيس.

بيتيس من جانبه يرغب في الحصول على 80 مليون يورو، وهي القيمة التي قد تكون مستحيلة بالنسبة إلى برشلونة، الذي يسعى إلى ضم إرلينج هالاند في الصيف المقبل.