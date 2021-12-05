أخبار برشلونة: موعد نهائي لتجديد ديمبيلي.. وميلان يريد أومتيتي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة منح الفرنسي عثمان ديمبيلي مهلة حتى 31 ديسمبر الجاري من أجل تجديد عقده مع الفريق.

الجناح الفرنسي يرى أن الاستمرار في برشلونة أولوية قصوى بالنسبة له، لكن وكيل أعماله يواصل تجاهل عروض "البلوجرانا".

ويطمح وكيل أعمال ديمبيلي في أن يتمكن من فتح باب المفاوضات مع الأندية الأخرى بداية من يناير المقبل، من أجل الانتقال إلى أحدها بالمجان في نهاية الموسم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

النادي الإيطالي يريد أن يحصل على بديل لمدافعه سيمون كيير الذي تعرض لإصابة ستجعله يبتعد فترة طويلة عن الملاعب.

ومن المرجح أن يرحب برشلونة بأي عروض تصل له في يناير من أجل أومتيتي، الذي لم يلعب أي مباراة مع الفريق خلال الموسم الحالي، رغم راتبه الباهظ.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد سيعود إلى خيار التعاقد مع فرينكي دي يونج نجم وسط نادي برشلونة بدلًا من زميله فيليبي كوتينيو.

برشلونة يأمل في التخلص من كوتينيو ونقله إلى مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي لا توجد لديه نية في التعاقد مع البرازيلي.

مانشستر يونايتد يفضل خيار ضم دي يونج، الذي تبلغ قيمته 70 مليون يورو، وقد يستخدم إدينسون كافاني في محاولة لتقليل قيمة الصفقة.

صحيفة "fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة يعد واحدًا من بين خمسة أندية تتنافس للحصول على توقيع ريناتو سانشيس نجم ليل الفرنسي.

ويتنافس برشلونة مع مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل وميلان من أجل الحصول على خدمات الدولي البرتغالي، الذي يمتد عقده مع ليل حتى 2023.

ولم يتلق ليل أي عرض رسمي من أجل لاعب خط الوسط البرتغالي، لكنه سيحاول بيعه في يناير للاستفادة من الحالة المميزة التي يمر بها حاليًا.