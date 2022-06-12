أخبار برشلونة: منافسة على ليفاندوفسكي .. وعودة ميسي قائمة

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 12 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 12 يونيو 2022:

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر الدخول في الصراع للحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إذا ما فشل انتقاله إلى برشلونة.

ليفاندوفسكي أصبح قريبًا للغاية من مغادرة بايرن ميونخ، في ظل التصريحات اللاذعة التي يتبادلها الطرفان خلال الفترة الماضية.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد مستعد لمنح ليفاندوفسكي عقدًا مماثلًا لعقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أي قرابة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي يؤكد أن نادي تشيلسي تلقى مؤشرات إيجابية من معسكر الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة، بالانتقال إلى ملعب "ستامفورد بريدج".

ويبدو أن الأمور قد انقطعت في الوقت الحالي بين برشلونة وديمبيلي، ولن يجدد الفرنسي الدولي عقده الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو الجاري.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة لم يعرض على البرازيلي المخضرم داني ألفيش حتى الآن عقدًا جديدًا للاستمرار مع النادي.

ألفيش، الذي عاد إلى برشلونة في ديسمبر 2021، يحاول الحصول على عقد قصير المدى مع برشلونة في الوقت الحالي.

ويأمل ألفيش أن يمدد عقده مع برشلونة حتى يناير 2023، من أجل الحصول على فرصة اللعب في كأس العالم 2022 مع منتخب البرازيل.

شبكة "espn" الأمريكية أكدت أن برشلونة سيواجه صعوبة كبرى في رفض فكرة عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى "كامب نو" إذا ما أصبح لاعبًا حرًا في صيف 2023.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم القادم، وقد يحصل على فرصة للعودة من جديد إلى برشلونة، إذا ما واصل تشافي هيرنانديز عمله مع النادي الكتالوني.