أخبار برشلونة: مفاجأة بشأن ليفاندوفسكي .. وعودة لخيار كوليبالي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 24 مارس 2022:

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رغبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ في الانتقال إلى برشلونة.

ويعيش ليفاندوفسكي وضعًا معقدًا في عقده مع النادي البافاري، الذي ينتهي في صيف 2023، دون التوصل إلى اتفاق للتجديد بعد.

التقرير أشار إلى أن برشلونة مستعد للتفاوض مع وكيل ليفاندوفسكي، وتقديم عقد لأربعة مواسم إلى المهاجم المخضرم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن جافي نجم وسط برشلونة رفض آخر عرض من برشلونة لتمديد تعاقده مع النادي.

عقد جافي مع برشلونة ينتهي في صيف 2023، ويسعى "البلوجرانا" إلى التمديد وزيادة الشرط الجزائي في العقد الحالي.

ويجذب جافي أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، والتي ستحاول التحرك لضم اللاعب في الصيف المقبل إذا ظلت المفاوضات مع برشلونة عالقة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تؤكد أن برشلونة أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

وانهارت مفاوضات التجديد بين يوفنتوس وممثلي ديبالا، وأصبح رحيل اللاعب بالمجان عن "السيدة العجوز" أمرًا حتميًا الآن.

وأبدت أندية ميلان وإنتر اهتمامها بالتعاقد مع ديبالا، لكن برشلونة قد يتدخل ويخطف توقيع اللاعب في محاولة لتعزيز الخط الأمامي.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن برشلونة عاد إلى فكرة التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي.

المدافع السنغالي الصلب كان مصدر اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال السنوات الماضية.

وقد يشهد صيف 2022 التحدي الجديد في مسيرة كوليبالي، والذي قد يكون في "كامب نو".