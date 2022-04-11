أخبار برشلونة: محاولة أخيرة لضم هالاند .. ومطالب باستمرار ديمبيلي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 11 أبريل 2022:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة سيقوم بمحاولة أخيرة للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

الصحفية أشارت إلى أن برشلونة لم يخرج بالكامل من سباق التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل.

وكشفت أن برشلونة طالب مينو رايولا وكيل أعمال هالاند بالبقاء على اطلاع بشأن أي مستجدات حول مستقبل النرويجي.

محطة "RAC 1" الإذاعية الإسبانية أكدت أن برشلونة سيحاول منع رحيل لاعبه سيرجي روبيرتو مع نهاية الموسم بعد نهاية عقده.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة قرر عقد سلسلة جديدة من المفاوضات مع سيرجي روبيرتو، من أجل تجديد عقده مع النادي.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن فرانشيسكو ترينكاو لا يريد الاستمرار في صفوف برشلونة.

ويرغب سبورتينج لشبونة في الحصول على خدمات ترينكاو، الذي يلعب خلال الموسم الحالي مع وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويأمل اللاعب صاحب الـ22 عامًا أن يعيد إحياء مسيرته في بلاده، عبر الانتقال إلى سبورتينج لشبونة في الموسم المقبل.

أكد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم برشلونة على ضرورة استمرار الفرنسي عثمان ديمبيلي في "كامب نو".

أوباميانج أكد بعد فوز برشلونة على ليفانتي في الدوري الإسباني أن استمرار ديمبيلي يعد ضرورة قصوى للفريق.

وصنع ديمبيلي الهدف الأول لصالح برشلونة بعرضية ذكية إلى أوباميانج، ليؤكد أن استمرار الفرنسي أمر يجب أن يحدث.