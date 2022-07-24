أخبار برشلونة: ماجواير يرفض "البلوجرانا" .. وتحديد بديل كوندي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 24 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 24 يوليو 2022:

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن هاري كين مدافع نادي مانشستر يونايتد ليس لديه أن نية للانتقال إلى صفوف برشلونة.

ولا يرغب ماجواير في أن يدخل ضمن صفقة يسعى مانشستر يونايتد لعقدها مع برشلونة من أجل تسهيل عملية انتقال الهولندي فرينكي دي يونج إلى "أولد ترافورد".

وعلى الرغم من خروج تلك التقارير، إلا أن قائد مانشستر يونايتد يرغب في الاستمرار من أجل إثبات نفسه مع "الشياطين الحمر".

موقع "Caught Offside" الإنجليزي أكد أن مانشستر يونايتد لم يحدد بعد ما إذا كان سيتحرك للتعاقد مع الأمريكي سيرجينيو ديست ظهير برشلونة.

مانشستر يونايتد ربما يتحرك للتعاقد مع ديست في الوقت الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة مدرب "الشياطين الحمر" إريك تين هاج في تعزيز مركز الظهير الأيمن.

الصحفي الألماني كريستيان فالك أكد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن انتقال الإسباني ماركوس ألونسو إلى برشلونة من تشيلسي الإنجليزي دخل في مراحله الأخيرة.

وحسب التقرير، فإن المفاوضات بين برشلونة وتشيلسي من المخطط أن تستكمل بعد نهاية فترة التحضير للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

الصحفي الإسباني خوسيه ألفاريز أكد عبر برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني أن برشلونة قد وضع باو توريس مدافع فياريال ضمن أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية.

ألفاريز أكد أن برشلونة وجه استفسارًا إلى فياريال عما إذا كانت هناك نية لبيع باو توريس.

ويبدو أن برشلونة مستعد لتقديم مبلغ بين 40 و50 مليون يورو لإغراء فياريال بالتخلي عن خدمات مدافعه.