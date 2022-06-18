أخبار برشلونة: ليفاندوفسكي يتمسك بالرحيل من بايرن والقرار النهائي بشأن مستقبل ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 18 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم السبت 18 يونيو 2022:

برشلونة يستقر على بديل صفقة ألونسو

ليفاندوفسكي يتمسك بالرحيل من بايرن ميونخ

تعطل تجديد عقد جافي مع برشلونة بسبب الراتب

تشافي يتخذ قراراه النهائي بشأن مستقبل ديباي

برشلونة يستقر على بديل صفقة ألونسو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، يدرس تدعيم مركز الظهير الأيسر للفريق، بلاعب آخر غير ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي، بعد تعقد المفاوضات بين الطرفين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "أبولا" فإن جونسالو كوستا لاعب سبورتينج لشبونة، دخل على رادار إدارة برشلونة، لتعزيز مركز الظهير الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية.

ليفاندوفسكي يتمسك بالرحيل من بايرن ميونخ

أشارت تقارير صحفية إلى أن روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، تمسك بالرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والانضمام إلى برشلونة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" فإن المهاجم البولندي، لازال يرغب في الرحيل عن الفريق البافاري، ولكنه لا يريد خسارة علاقته مع الجمهور برحيله بتلك الطريقة.

تعطل تجديد عقد جافي مع برشلونة بسبب الراتب

أفادت تقارير صحفية، أن تجديد عقد جافي، لاعب برشلونة، مع الفريق الكتالوني يشهد خلافات على المقابل المادي بين الطرفين في الوقت الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندوديبورتيفو" فإن وكيل أعمال اللاعب يريد أن يحصل موكله على راتب مرتفع عكس ما قدمته إدارة برشلونة.

تشافي يتخذ قراراه النهائي بشأن مستقبل ديباي

كشفت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل ممفيس ديباي لاعب الفريق، الذي ارتبط بالرحيل عن الفريق الكتالوني في الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن تشافي أخبر إدارة فريقه بالأسماء التي لا يريدها في الفريق، ولم تتضمن تلك القائمة اسم المهاجم الهولندي.