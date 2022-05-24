أخبار برشلونة: ليدز يتمسك برافينيا .. وباريس يدخل سباق دي يونج

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022:

حسب موقع "فوتبول ترانسفيرز" الإنجليزي، رفض نادي ليدز يونايتد عرضًا من برشلونة لشراء البرازيلي رافينيا بقيمة 55 مليون يورو.

البرازيلي الدولي نجح في مساعدة ليدز يونايتد على البقاء في الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويحاول برشلونة الحصول على خدمات الجناح البرازيلي الشاب لتدعيم صفوفه، لكن ليدز يونايتد يواصل تمسكه بنجمه.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قام الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بعرض نفسه على برشلونة.

عقد دي ماريا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وودع النجم الأرجنتيني جماهير ملعب "حديقة الأمراء" بالفعل مع نهاية مباريات الفريق في الدوري الفرنسي.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن نجم ريال مدريد السابق عرض نفسه على برشلونة، في محاولة للانضمام إلى ملعب "كامب نو" في صفقة انتقال حر.

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة اقترب من حسم التعاقد مع الثنائي الإسباني سيزار أثبيليكويتا وماركوس ألونسو من تشيلسي الإنجليزي.

لكن الصحيفة أكدت أن ألونسو يعد حاليًا أقرب من أثبيليكويتا في الانضمام إلى النادي الكتالوني، خاصة وأن عقد قائد "البلوز" يمتد حتى صيف 2023. (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية أن الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة يرحب بفكرة الانضمام إلى باريس سان جيرمان في الصيف الحالي.

وارتبط دي يونج مؤخرًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن باريس سان جيرمان دخل على الخط في محاولة لخطف نجم الوسط الهولندي.

الصحيفة تشير إلى أن دي يونج يرغب في اللعب بجوار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وهو ما يدفعه للترحيب بتحرك النادي الفرنسي.