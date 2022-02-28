أخبار برشلونة: كيسييه يقترب .. ومعضلة ديمبيلي مستمرة

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 28 فبراير 2022:

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يقترب من التوصل إلى اتفاق مع فرانك كيسييه لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي.

برشلونة كثف من مفاوضاته مع لاعب منتخب ساحل العاج، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في نهاية الموسم.

ورفض كيسييه التجديد مع ميلان، ويبدو أن برشلونة هو الأقرب الآن للتعاقد معه.

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن نادي أياكس الهولندي يتطلع إلى إقناع جوردي كرويف بمغادرة برشلونة، ليصبح المدير الرياضي الجديد في النادي.

جوردي كرويف يعمل حاليًا في منصب المستشار الرياضي في برشلونة، ولا يملك علاقة جيدة مع تشافي هيرنانديز، وقد يؤدي ذلك في رحيله إلى أياكس.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن نابولي الإيطالي يستعد التعاقد مع ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة في الصيف المقبل.

نابولي يرى في بوتش بديلًا محتملًا للإسباني فابيان رويز الذي تراقبه عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة قد يطلب عشرة ملايين يورو مقابل التخلي عن خدمات بوتش في الصيف المقبل.

لم يستبعد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة استمرار الفرنسي عثمان ديمبيلي مع الفريق، رغم أنه لم يجدد تعاقده حتى الآن.

وقال تشافي بعد مباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني: "ستمراره ليست مشكلتي، إنه يعمل بشكل جيد للغاية، ولهذا السبب أدافع عنه".

وأضاف: "إنه قادر على فعل الأمور بطريقة صحيحة، وأرى الكثير من الظروف بالنسبة له، ويمكنه باللعب على اليسار أو اليمين، كما أن يسجل الأهداف ويصنعها".

وتابع عن مستقبل الفرنسي: "هذا ليس سؤالًا يوجه لي، عقده شارف على الانتهاء، ولا يمكن استبعاد أي شيء في كرة القدم أبدًا".