أخبار برشلونة: كوندي ينضم رسميًا وعرض ديباي على يوفنتوس

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 29 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 29 يوليو 2022:

وفقًا لـTodofichajes، يركز برشلونة الآن على مركز الظهير وحدد سيرجيو ريجيلون كهدف محتمل.

فقد لاعب ريال مدريد السابق حظوظه تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي الذي وقع مع إيفان بيريشيتش ليلعب في مركزه.

أفادت تقارير أن نادي برشلونة وسيلتا فيجو اتفقا على دفع الأخير مبلغ 2 مليون يورو مقابل انتقال الظهير أوسكار مينجويزا، وفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت.

خريج لا ماسيا البالغ من العمر 23 عامًا في السنة الأخيرة من عقده مع النادي ويمكن أن يكون واحد من الراحلين من النادي هذا الصيف.

أفادت تقارير أن وكيل مهاجم برشلونة ممفيس ديباي أجرى محادثات مع يوفنتوس لعرض اللاعب الهولندي على النادي الإيطالي، وفقًا لكورييري ديلو سبورت.

يوفنتوس يتطلع إلى إضافة مهاجم إلى صفوفه بجانب فلاهوفيتش، قد يفكر في التوقيع مع مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع قلب دفاع فريق إشبيلية جول كوندي في سوق الانتقالات الحالي بعقد مدته 4 سنوات حتى عام 2026.

وكان الفريق الكتالوني قد دخل في سباق التعاقد مع النجم الفرنسي لمدة طويلة مع نادي تشيلسي الإنجليزي الذي كان قد اقترب بشدة من الحصول على خدمات كوندي.