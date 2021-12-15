أخبار برشلونة: كومان يفضل باريس.. ومهاجم جديد على رادار "البلوجرانا"

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن الفرنسي كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني لا يريد الانتقال إلى برشلونة.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن برشلونة كان يمني النفس بالتعاقد مع كومان، لكن باريس سان جيرمان فريق طفولة كومان دخل على خط التعاقد مع اللاعب، وهو ما يفضله الدولي الفرنسي.

موقع "فوتبول إنسايدر" أكد أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع إيان ماتسين الظهير الأيسر الشاب لنادي تشيلسي.

ويخطط برشلونة لتقديم عرض للتعاقد مع اللاعب صاحب التسعة عشر عامًا في يناير المقبل.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة أمام فرصة للتعاقد مع البرازيلي جابرييل باربوسا مهاجم فلامنجو في الصيف المقبل.

المهاجم البرازيلي صاحب الخمسة وعشرين عامًا تألق بشكل كبير في فلامنجو بعد فترة معاناة في أوروبا مع إنتر الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وكلاء باربوسا عرضوا خدماته على برشلونة، على أن ينضم للفريق الكتالوني في صيف 2022.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة يستهدف التعاقد مع الألماني يوليان دراكسلر نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة مستعد لتقديم 12 مليون يورو في يناير المقبل، لمحاولة إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن دراكسلر.