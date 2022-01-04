أخبار برشلونة: كوتينيو يريد الرحيل .. وسواريز يعرقل صفقة موراتا

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022:

حسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد يرفض فكرة الانتقال إلى يوفنتوس ليكون بديل ألفارو موراتا.

سواريز، والذي ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس في الماضي، يرفض اللعب في "البيانكونيري" حاليًا.

ويأتي رفض سواريز ليعيق صفقة انتقال ألفارو موراتا من يوفنتوس إلى برشلونة، وهي الصفقة التي يدخل فيها أتلتيكو مدريد، كونه المالك الفعلي لعقد موراتا، والذي يلعب مع يوفنتوس على سبيل الإعارة.

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الأمريكي سيرجينو ديست عازم على الاستمرار مع برشلونة، رغم العروض المغرية المقدمة له.

وارتبط الأمريكي الدولي بالانتقال إلى بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، كما يوجد اهتمام من نادي تشيلسي بالحصول على خدمات ديست، لكن اللاعب سعيد بالاستمرار في "كامب نو".

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرازيلي فيليبي كوتينيو أبلغ برشلونة بأنه يريد المغادرة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

برشلونة عقد سلسلة اجتماعات مع كوتينيو وممثليه خلال الأسابيع الماضية، ليقرر في النهاية تغيير رأيه وتفضيل الرحيل عن برشلونة.

ويأمل كوتينيو أن يعود من جديد إلى الدوري الإنجليزي بصفقة إعارة حتى نهاية الموسم. (طالع لمزيد من التفاصيل)

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن صبر برشلونة على صامويل أومتيتي قد نفذ بالفعل، بعد عدة أشهر متوترة بين الجانبين.

وعلى ما يبدو، فإن أومتيتي لا ينوي الرحيل عن برشلونة قريبًا، وهو أمر يؤثر على النادي الكتالوني بشكل واضح، لأن راتبه من أعلى الرواتب في الفريق.

ويعلم أليماني أن الاعتماد على أومتيتي هو لعب بالنار، حيث شاهد الأمر بنفسه عندما رفض المدافع الفرنسي خمسة عروض دفعة واحدة للرحيل. (طالع لمزيد من التفاصيل)