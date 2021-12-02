أخبار برشلونة: كافاني يريد "البلوجرانا".. وتوريس يوافق على العقد

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021:

صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أكدت أن إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في الرحيل عن "أولد ترافورد" خلال الفترة المقبلة، ويرى أن الوجهة المناسبة له هي نادي برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كافاني يطمح إلى أن يلعب مع برشلونة قبل أن ينهي مسيرته الكروية، ويرى أنه قادر على العطاء بأفضل صورة ممكنة لمدة موسمين قادمين على الأقل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع فيران توريس جناح مانشستر سيتي على بنود العقد الشخصي.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة توصل لاتفاق مع فيران توريس على توقيع عقد يمتد لخمسة مواسم قادمة مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يملك بالفعل القوة الاقتصادية اللازمة لإتمام الصفقة في يناير المقبل، حيث يمكن أن يقدم إلى مانشستر سيتي مبلغًا يتراوح بين 50 و55 مليون يورو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن وكيل أعمال عثمان ديمبيلي نصح اللاعب بعد تجديد عقده مع برشلونة.

الجناح الفرنسي سيصبح لاعبًا حرًا في يونيو 2022، ونصحه وكيله بأنه سيحصل على مال أكثر إذا ما انتقل إلى مانشستر يونايتد أو نيوكاسل.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ليفربول يزيد الضغط للحصول على خدمات رونالد أراوخو من برشلونة.

ليفربول يريد أن يقدم عرضًا مغريًا لمدافع منتخب أوروجواي، والذي يواصل التألق مع برشلونة خلال الموسم الحالي.