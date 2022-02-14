أخبار برشلونة: عودة لخيار كافاني .. ومنافسة على دي ليخت

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 14 فبراير 2022:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية تؤكد أن برشلونة لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كافاني سيصبح لاعبًا حرًا في نهاية الموسم عند انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، وسيحاول برشلونة ضمه رغم التعاقد مع أوباميانج في يناير الماضي.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة قد يدخل سوق الانتقالات من أجل حارس مرمى جديد في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يراقب عددًا من حراس المرمى، من بينهم ألبان لافون حارس مرمى نادي نانت ومنتخب فرنسا.

وقد يجبر برشلونة على دخول سوق الانتقالات بحثًا عن حارس مرمى، مع اقتراب مغادرة البرازيلي نيتو في نهاية الموسم.

حسب صحيفة "Het Nieuwsblad" البلجيكية، فإن برشلونة قدم طلبًا للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع جايسون ديناير مدافع نادي ليون الفرنسي.

ودخل المدافع البلجيكي الدولي على رادار برشلونة تمهيدًا للتحرك من أجله في الصيف المقبل.

ويعد مدافع ليون هدفًا للعديد من الأندية، أبرزها نيوكاسل، ونابولي، ويوفنتوس.

حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن تشيلسي الإنجليزي دخل على خط المنافسة للتعاقد مع الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

عقد دي ليخت مع يوفنتوس ينتهي في 2024، وقد تفكر إدارة "السيدة العجوز" بيع الهولندي الدولي، في ظل توتر مفاوضات التجديد مع مينو رايولا وكيل أعماله.

برشلونة يخطط للتعاقد مع دي ليخت ويفكر في تقديم عرض بقيمة 75 مليون يورو لضمه من يوفنتوس في الصيف المقبل، لكن تشيلسي قد يقدم عرضًا أقوى، ما يقلل من فرص النادي الكتالوني في ضم المدافع الهولندي.