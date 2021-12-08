أخبار برشلونة: عودة إلى كافاني.. واتهام توخيل بتحريض ديمبيلي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت تواصل البحث داخل برشلونة عن ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضحت أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، يريد ضم إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد في يناير.

ويأتي ذلك بسبب ضعف الإمكانيات المادية، والتعثر الذي تشهده صفقة فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي لأسباب مالية.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن وجود اختلاف بين برشلونة ومانشستر سيتي على سعر فيران توريس.

برشلونة مستعد لعرض 45 مليون يورو لضم صاحب الـ21 سنة، ولكن سيتي يطلب حوالي 60 مليون يورو للتخلي عنه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تؤكد أن برشلونة يرى أن توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي هو من يقف خلف مسألة عدم تجديد عقد عثمان ديمبيلي مع "البلوجرانا".

وتابعت الصحيفة أن تشيلسي يعتمد على تواجده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وكونه مرشح قوي لإعادة الفوز باللقب مرة أخرى لإغراء اللاعب.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة عاد إلى الاهتمام بالتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد.

ويعاني فيليكس في الموسم الحالي ولم يتمكن من فرض نفسه على تشكيل أتلتيكو مدريد الأساسي، وهو ما أدى إلى رغبة البرتغالي الدولي في الرحيل.

ولم يفقد برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع جواو فيليكس، حيث حاول ضمه في الصيف الماضي لكن أتلتيكو مدريد تمسك بنجمه الشاب.

