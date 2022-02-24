أخبار برشلونة: عودة إلى ساؤول .. وتشيلسي الأقرب لضم ديمبيلي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 24 فبراير 2022:

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيحاول من جديد التعاقد مع ساؤول لاعب وسط أتلتيكو مدريد المعار في الموسم الحالي إلى تشيلسي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يعود ساؤول إلى أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم، حيث لم يتمكن من خطف الأنظار في كتيبة توماس توخيل.

ومع عدم رغبة ساؤول في الاستمرار مع أتلتيكو مدريد، فإن الطريق أصبح خاليًا أمام برشلونة للتعاقد مع اللاعب.

قرر برشلونة العمل على عدد من البدائل إذا ما فشل في التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قد حدد السويدي أليكساندر إيساك مهاجم ريال سوسييداد ليكون البديل الأول إذا لم يتمكن من ضم هالاند.

حسب موقع "FC Inter News" الإيطالي، فإن نادي نيوكاسل الإنجليزي قد دخل في صراع التعاقد مع الهولندي ستيفان دي فري مدافع نادي إنتر.

الموقع أشار إلى أن نيوكاسل مستعد لتقديم 25 مليون يورو من أجل إقناع إنتر بالتخلي عن دي فري.

ويعد دي فري هدفًا لنادي برشلونة ومع دخول نيوكاسل وتوتنهام في الصراع لضمه، قد يتعقد موقف "البلوجرانا".

حسب موقع "90min" الإنجليزي، فإن تشيلسي يواصل محادثاته مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة من أجل محاولة ضمه بالمجان في الصيف المقبل.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2022، ويبدو خيار التجديد بين الطرفين مستبعدًا للغاية إلا ذلك قرر الفرنسي الدولي تخفيض مطالبه المالية.

تشيلسي بقيادة توماس توخيل مهتم للغاية بالتعاقد مع ديمبيلي، إلا أنه يواجه منافسة من باريس سان جيرمان الفرنسي.