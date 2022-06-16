أخبار برشلونة: عرض جديد لضم ليفاندوفسكي .. وتشيلسي يتصدر سباق دي ليخت

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 16 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 16 يونيو 2022:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة قدم عرضًا جديدًا إلى نادي بايرن ميونخ الألماني من أجل التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن برشلونة مستعد لتقديم 32 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين كمتغيرات، في محاولة لإقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن مهاجمه البولندي.

ليفاندوفسكي عبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، بعدما تضررت العلاقة بين الطرفين، ويعد برشلونة وجهته المفضلة.

أكدت صحيفة "a bola" البرتغالية أن نادي برشلونة انضم إلى سباق التعاقد مع جونسالو إيناسيو نجم خط دفاع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

الصحفية أكدت أن برشلونة مستعد لمنافسة مانشستر يونايتد على ضم المدافع البرتغالي الشاب، وأن سبورتينج لشبونة سيقبل عرضًا بقيمة 40 مليون يورو لبيع إيناسيو.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن نادي يوفنتوس قدم عرضًا محسنًا إلى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

دي ماريا أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما جعله هدفًا لبرشلونة ويوفنتوس.

عرض يوفنتوس الجديد قد يجعل دي ماريا ينجذب للانتقال إلى "السيدة العجوز"، خاصة وأن برشلونة لم يتحرك رسميًا حتى الآن لمحاولة ضمه.

أكدت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس.

النادي الإنجليزي يسير بثقة نحو ضم دي ليخت، والذي يعد هدفًا طويل الأمد بالنسبة إلى برشلونة.

ومع رحيل أنطونيو روديجر، وتراجع إمكانية ضم جول كوندي، فإن تشيلسي يحاول جاهدًا ضم دي ليخت لتدعيم خطه الخلفي.