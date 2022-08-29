أخبار برشلونة: صفقة تبادلية مع يونايتد .. وديباي يرفض ناديًا جديدًا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 29 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل في مفاوضات مع برشلونة من أجل إتمام صفقة تبادلية بين ظهيري الناديين.

وحسب التقرير فإن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات الأمريكي سيرجينيو ديست، مقابل حصول برشلونة على خدمات الإنجليزي آرون وان بيساكا.

موقع "فوتبول توتال" الإسباني أكد أن نادي إلتشي يفكر في التعاقد مع الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم برشلونة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير، فإن إلتشي مهتم بالحصول على خدمات الدنماركي الدولي، خاصة في ظل رغبة برشلونة في التخلص منه لتقليص كتلة الرواتب في النادي الكتالوني.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة قرر التحرك للتعاقد مع بابلو فورنالس نجم نادي وست هام الإنجليزي، بعد تعثر مفاوضات التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي.

التقرير أشار إلى أن برشلونة استسلم في سباق التعاقد مع برناردو سيلفا، بعد تأكيد مانشستر سيتي أكثر من مرة أن البرتغالي لا يمكن تعويضه.

وحسب التقرير، فإن فورنالس، هو الهدف الأكثر منطقية خلال الأيام الأخيرة في فترة الانتقالات، وسيحاول برشلونة جاهدًا إتمام الصفقة مع "الهامرز".

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة رفض فكرة الانتقال إلى صفوف نادي ريال سوسييداد خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير، فإن ديباي لا يريد الانتقال إلى ريال سوسييداد، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته، وهو الخيار الذي يفضله النجم الهولندي.