أخبار برشلونة: صفقة تبادلية مع باريس .. ودي يونج لن يرحل

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 24 يناير 2022:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يسعى إلى إتمام التعاقد مع حارس مرمى منتخب إيطاليا عبر صفقة تبادلية، تشهد انتقال الألماني مارك أندريه تير شتيجن إلى العاصمة الفرنسية.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أيضًا أن برشلونة قرر الانضمام إلى سباق التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس لاعب وسط نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وسيكون على برشلونة أن يتنافس مع غريمه ريال مدريد، وآرسنال الإنجليزي على خدمات نجم الوسط البلجيكي، والذي يقدر ليستر سيتي قيمته بقرابة 40 مليون يورو.

صحيفة "Fichajes" كشفت كذلك أن الهولندي لوك دي يونج مهاجم برشلونة المعار من إشبيلية لن يرحل عن "كامب نو" في يناير الجاري.

وجاءت إصابة أنسو فاتي، وعدم وجود مهاجمين بالعدد الكافي في برشلونة لتمنح دي يونج فرصة جديدة من أجل إثبات نفسه في برشلونة حتى نهاية الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو ظهير نادي أياكس الهولندي مصمم على الرحيل عن ناديه في يناير الجاري.

وكشفت الصحيفة أن الأرجنتيني ينتظر عرضًا من برشلونة من أجل الموافقة عليه فورًا والانتقال إلى ملعب "كامب نو".

ويملك تاجليافيكو بالفعل عرضًا للانضمام إلى نابولي الإيطالي، لكنه يواصل الانتظار من أجل تقدم برشلونة لعرض من أجل ضمه.