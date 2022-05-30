أخبار برشلونة: صراع إنجليزي على لونجليه .. ونيوكاسل يحاول ضم ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 30 مايو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 30 مايو 2022:

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن وجود صراع إنجليزي للحصول على خدمات الفرنسي كليمون لونجليه مدافع برشلونة.

لونجليه يرحب حاليًا بفكرة الرحيل عن برشلونة بصفقة إعارة، من أجل اللعب بشكل منتظم.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن لونجليه قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي، في ظل رغبة أندية آرسنال وتوتنهام ونيوكاسل وإيفرتون في الحصول على خدماته.

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن نادي خيتافي أمام فرصة للتعاقد مع أوسكار مينجيزا مدافع برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن برشلونة يفكر في التخلص من مدافعه، والحصول على مبلغ يتراوح بين خمسة إلى عشرة ملايين يورو مقابل بيعه.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة اقترب من الحصول على خدمات ماركوس ألونسو ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع ألونسو على بنود عقده الشخصي، وأنه سينتقل إلى "كامب نو" بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأشارت التقرير إلى أن برشلونة يقترب من الاتفاق مع تشيلسي، خاصة وأن النادي الإنجليزي يفكر في التخلص من ألونسو.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يجهز عرضًا للتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة.

التقرير كشفت أن نيوكاسل مهتم للغاية بالتعاقد مع ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويجهز نيوكاسل بالفعل عرضًا يحاول من خلاله إغراء برشلونة بالتخلي عن خدمات ديباي، الذي انتقل إلى "كامب نو" بالمجان في صيف 2021.