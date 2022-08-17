أخبار برشلونة: صدمة من برناردو سيلفا ومحاولة ضم بيليرين

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 17 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022:

برشلونة يواجه صعوبة في تسجيل كوندي

برناردو سيلفا يصدم برشلونة وجماهيره

برشلونة يدرس التعاقد مع بيليرين

برشلونة يرفض فكرة التعاقد مع دالوت

برشلونة يواجه صعوبة في تسجيل كوندي

أكد الصحفي الإسباني ألفريدو مارتينيز أن برشلونة يواجه صعوبات مالية هائلة من أجل تسجيل لاعبه الفرنسي جول كوندي.

وقال إن النادي الكتالوني يحتاج للحصول على مبلغ 20 مليون يورو خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل تسجيله للعب الجولة الثانية بالدوري الإسباني.

برناردو سيلفا يصدم برشلونة وجماهيره

يستعد برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، لرفض الرحيل إلى صفوف برشلونة هذا الصيف، والبقاء مع النادي الإنجليزي لفترة أطول.

وقال موقع "The Athletic" البريطاني إن اللاعب قرر إلغاء فكرة الانتقال لبرشلونة على الأقل هذا الموسم، ليربط مستقبله مع فريق المدرب بيب جوارديولا.

برشلونة يدرس التعاقد مع بيليرين

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يدرس الحصول على خدمات هيكتور بيليرين.

وسبق وحاول برشلونة ضم اللاعب حينما كان في آرسنال لكن استقر على التعاقد مع نيلسون سيميدو.

برشلونة يرفض فكرة التعاقد مع دالوت

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، ترفض فكرة التعاقد مع دييجو دالوت، الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن بعض الأنباء قد أشارت إلى إمكانية إدراج دالوت في صفقة تعاقد الشياطين الحمر مع فرينكي دي يونج، وهذا ما رفضته إدارة برشلونة.