أخبار برشلونة: شروط ليفاندوفسكي .. وتشافي يريد بقاء ديمبيلي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 7 أبريل 2022:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن البلوندي روبرت ليفاندوفسكي يملك شرطًا أساسيًا إذا ما أراد برشلونة التعاقد معه في الصيف المقبل.

شرط ليفاندوفسكي، 33 عامًا، يتمثل في أن يحصل على عقد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

التقرير أشار إلى أن البولندي الدولي لا يمانع فكرة اللعب مع برشلونة، بعد النجاحات العديدة التي حققها في ألمانيا مع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

صحيفة "بيرمنجهام ميل" الإنجليزية كشفت أن برشلونة مستعد لإجراء صفقة تبادلية مع وولفرهامبتون، من أجل الإبقاء على خدمات أداما تراوري في "كامب نو".

الصحيفة الإنجليزية أكدت أن برشلونة مستعد لعرض عقده لاعبه ترينكاو الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في وولفرهامبتون، مقابل الاحتفاظ بخدمات أداما تراوري.

ولا يملك برشلونة حاليًا المالي الكافي الذي يمكنه من دفع قيمة بند الشراء في عقد استعارة أداما تراوري، والذي تبلغ قيمته قرابة 30 مليون يورو، ولذلك ستكون الصفقة التبادلية فكرة جيدة لجميع الأطراف.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أكد أن برشلونة قرر إنهاء سعيه للتعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي.

برشلونة تحدث مؤخرًا مع وكيل روديجر، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية العام الجاري.

لكن برشلونة قرر عدم التحرك للتعاقد مع الألماني الدولي وذلك مع اقتراب تجديد عقد رونالد أراوخو، وصفقة أندرياس كريستنسن الوشيكة.

مرة أخرى، شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على رغبته في استمرار الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي مع "البلوجرانا".

وأثناء تواجده في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، أكد تشافي على أهمية ديمبيلي في فريقه.

وقال تشافي: "النادي يعرف أولوياتي في القسم الرياضي وبالنسبة لي، فإن عثمان مختلف، وآمل أن يتمكن من البقاء معنا". (طالع لمزيد من التفاصيل)