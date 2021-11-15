أخبار برشلونة: سيمونز على أبواب العودة.. وألفيش يجري الكشف الطبي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021:

أجرى البرازيلي داني ألفيش الظهير الأيمن الجديد لنادي برشلونة الكشف الطبي تمهيدًا لعودته من جديد إلى ملعب "كامب نو".

وحسبما أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي، فإن ألفيش نجح في اجتياز الكشف الطبي، وسيبدأ التدريب بداية من اليوم الإثنين تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

شبكة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن تشافي هيرنانديز يرحب بفكرة عودة الهولندي تشافي سيمونز إلى برشلونة.

سيمونز أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا" ورحل قبل موسمين إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وينتهي عقده نهاية الموسم الحالي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يرغب في أخذ خطوة للأمام من أجل التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي.

وسيحاول برشلونة أن يعرض على ليفربول استعارة تياجو حتى نهاية الموسم، في ظل عدم قدرة "البلوجرانا" على جعل الصفقة دائمة في الوقت الحالي.

خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن برشلونة يحاول حاليًا تجديد عقد نجمه الشاب جافي، في ظل تألقه مع منتخب إسبانيا.

رومانو أشار إلى أن برشلونة يضع الرتوش النهائية على العقد الجديد الذي سيكون لمدة خمس سنوات قادمة.