أخبار برشلونة: منافسة مع ليفربول على نجم ولفرهامبتون واهتمام بضم أديمي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021:

كوتينيو يرفض نيوكاسل ويتمسك ببرشلونة

برشلونة ينافس ليفربول على التعاقد مع آداما تراوري

برشلونة يسعى للتعاقد مع كريم أديمي

روما ينضم إلى برشلونة في سباق التعاقد مع دينيس زكريا

كوتينيو يرفض نيوكاسل ويتمسك ببرشلونة

أكدت تقارير صحفية، إلى رفض فيليبي كوتينو، لاعب برشلونة الرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن اللاعب البرازيلي كان لديه عرضًا من نيوكاسل الإنجليزي، ولكنه رفضه وقرر الاستمرار والبقاء مع برشلونة.

برشلونة ينافس ليفربول على التعاقد مع آداما تراوري

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، قد يضطر إلى التخلي عن جناحه الإسباني، آداما تراوري، في حال استمرار عدم الوصول إلى اتفاق بشأن تجديد العقد المبرم بين الطرفين.

وبحسب "90min"، فإن برشلونة قد يدخل في سباق التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، مع ليفربول الإنجليزي، خلال يناير المقبل.

برشلونة يسعى للتعاقد مع كريم أديمي

أفادت تقارير صحفية إلى رغبة إدارة برشلونة، في التعاقد مع كريم أديمي، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي، وسط منافسة مع بوروسيا دورتموند على ضم اللاعب.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الألمانية، فإن إدارة الفريق الكتالوني ستعرض على سالزبورج 40 مليون يورو، للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 19 عامًا.

روما ينضم إلى برشلونة في سباق التعاقد مع دينيس زكريا

أفادت تقارير صحفية، إلى رغبة نادي روما، في الدخول إلى سباق التعاقد مع دينيس زكريا، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، والذي يعد ضمن قائمة أولويات برشلونة للتعاقد معه في الصيف القادم.

وينتهي عقد زكريا مع الفريق الألماني بنهاية الموسم الحالي، وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يريد التعاقد معه بالمجان، ولكن روما أبدى اهتمامه أيضًا بضم اللاعب.